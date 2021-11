Hvorfor betaler CMA CGM så meget for en havn man solgte for kun fire år siden?

Bare fire år efter at have solgt Fenix Marine Services til kapitalfonden EQT for 820 mio. dollar har CMA CGM smidt et milliardbud på bordet for at købe den amerikanske terminal tilbage.

Handlen har en entreprise-værdi på hele 2,3 mia. dollar, kom det frem onsdag. Og spørger man shippinganalytiker Lars Jensen, der er CEO for Vespucci Maritime, er der flere årsager til, at CMA CGM vil have de resterende 90 pct. af aktierne tilbage. Rederiet havde i forvejen 10 pct. af terminalen.