FMC-formand: Sandsynligt at rederier har opkrævet ulovlige gebyrer

Det er sandsynligt, at rederierne i nogle tilfælde i de kaotiske amerikanske forsyningskæder har opkrævet ulovlige gebyrer fra importørerne af containere til landet.

Det er meldingen fra Daniel B. Maffei, formand for den amerikanske søfartsmyndighed FMC, Federal Maritime Commission, over for Reuters.

FMC igangsætte tilbage i august en undersøgelse af otte store containerrederiers ekstragebyrer på ruterne fra især Asien til den amerikanske vestkyst. Og her er det sandsynligt, at myndigheden finder urent spil.

"Vi er nødt til at foretage et rigtig godt og grundigt efterforskingsarbejde. Der er selvfølgelig sandsynligvis tilfælde af overtrædelser. Men så vil jeg heller ikke kommentere videre på det," siger Daniel B. Maffei til nyhedsbureauet.

De otte rederier, som FMC er i færd med at granske, er CMA CGM, Hapag-Lloyd, HMM, Matson, MSC, OOCL, SM Line og Zim. Undersøgelsen bliver gennemført af FMC's håndhævelsesafdeling, Bureau of Enforcement.

I september fastslog formanden, at granskningen af de otte containerrederier fortsætter, efter myndigheden konkluderede, at der ikke har fundet ulovligt samarbejde sted mellem rederierne eller de tre store containeralliance, 2M, Ocean Alliance og THE Alliance.

"Jeg er især bekymret for udbredelsen af gebyrer og planlægger at undersøge denne praksis hos rederierne endnu nærmere for at vurdere deres gyldighed og overholdelse af passende lovgivning," sagde Daniel B. Maffei i en kommentar til ShippingWatch.

Den ekstreme efterspørgsel på forbrugsgoder til USA efter den langvarige coronanedlukning har sat forsyningskæderne under pres og skabt flaskehalse og lange køer af skibe ud for landets havne, især ved den store containerhavn Los Angeles/Long Beach i Californien, der er den primære havn for varer sendt fra fjernøsten.

