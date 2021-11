Maersk og konkurrenterne står til spektakulær optur i tredje kvartal

Maersks indtjening står til at nå nye højder, når verdens største containerrederi tirsdag præsenterer sit resultat for tredje kvartal. Som for store konkurrenter som CMA CGM, Cosco, ONE og Hapag-Lloyd er den ekstreme situation på containermarkedet en guldrandet forretning for Maersk.

Rederiet har allerede opjusteret forventningerne til året tre gange, og så sent som i fredags hævede Maersks tyske konkurrent Hapag-Lloyd sine forventninger.