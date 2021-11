Søren Skou lægger op til at hæve Maersks klimamål

Maersk og topchef Søren Skou "vil bestemt ikke afvise", at rederiet snart præsenterer mere ambitiøse klimamål. Det sker efter, at rederiet i 2018 satte sig for at blive klimaneutral i 2050. Klima- og shippingforsker opfordrer Maersk og branchen til at fremskynde sit arbejde på klimafronten.