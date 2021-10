MSC melder om besætning i sikkerhed efter piratangreb i Guinea

Containerrederiet MSC melder om, at hele besætningen er i sikkerhed, efter skibet MSC Lucia mandag blev udsat for et piratangreb i den berygtede Guineabugt ud for Vestafrika.

Det oplyser containerrederiet i en meddelelse tirsdag. Mandag rapporterede Dryad Global, at meldinger indikerede, at MSC Lucia var blevet bordet af "et ukendt antal angribere" i farvandet 86 sømil sydvest for Agbami Terminal.