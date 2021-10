Amazon, Ikea og Unilever gør fælles front: Vil have nuludlednings-søfragt i 2040

Store globale virksomheder som Ikea, Amazon og Unilever sender et klart budskab til shipping og rederierne om at skrue gevaldigt op for den grønne omstilling og skifte til nye brændstoffer.

De tre selskaber forpligter sig ifølge en meddelelse til gradvist at skifte hele deres søfragt til skibe, der sejler på nuludledningsbrændstoffer i 2040.