Ekstreme containerpriser kan sende afskibere ud i konkurs

Flere selskaber, der er afhængige af containerfragt, er i disse dage under hårdt pres. Priserne på containerfragt er nået så ekstreme niveauer, og det i værste tilfælde kan tvinge nogle selskaber uden faste transportaftaler til at dreje nøglen om.

Sådan lyder vurderingen fra shippinganalytiker og CEO hos Vespucci Maritime, Lars Jensen. Han kalder den store prisforskel i fragtraterne en naturlig konsekvens af at have et frit marked.