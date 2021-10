Bestseller-topchef kalder kaotisk fragtmarked en af de største udfordringer

Usikkerheden vokser for de danske modevirksomheder. Med mellem 12 og 24 kollektioner hos nogle af de store i løbet af et år er de sårbare over for forsinkelser, som fortsætter med at skabe kaos i de globale forsyningskæder.

Anders Holch Povlsen, som ejer og driver modevirksomheden Bestseller, erkender, at heller ikke landets største modekoncern er immun over for de voldsomme forsinkelser, der præger transporten på tværs af verden. Han kalder det en af de største udfordringer, han nogensinde har oplevet med Bestseller.