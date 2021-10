Kinesisk energikrise truer med at forstyrre den globale forsyningskæde

Købere i Europa og USA må vente længere på vareforsyninger, da kinesiske fabrikker er tvunget til at reducere produktionen.

Det skriver Financial Times.

Fabriksejere i Kina og deres kunder på verdensplan har fået at vide, at de skal forberede sig på, at strømafbrydelser bliver en del af livet.

Det sker, da præsident Xi Jinping hårdt vil mindske verdens næststørste økonomis afhængighed af kul.

Måneder med kulmangel har afbrudt strømmen til husholdninger i det nordøstlige Kina og forårsager strømafbrydelser på fabrikker i hele landet.

Behovet for energi stiger dog stadig midt i rekordefterspørgslen på kinesiske eksportprodukter. Enerigprobelmerne ventes forstærket af udsigten til vinter.

Kinesiske producenter og multinationale virksomheder bliver opfordret til at øge energieffektiviteten på fabrikkerne og fremskynde investeringer i vedvarende energi.

Den kinesiske regering har dog lavet en kortsigtet pragmatisk løsning på manglen ved at vende tilbage til de tunge brændstoffer på trods af langsigtede løfter om at skære kul helt væk.

I løbet af den sidste uge beordrede regeringen udvidelse af kulproduktionen i landet.

Samtidig blev der lavet omfattende markedsreformer, hvilket tvang alle kulfyrede elproducenter til at sælge ind på engrosmarkedet, hvilket tillod elpriserne at stige med op til 20 pct.

