FMC-formand om presset fragtmarked: "Alle er ansvarlige, men ingen bærer skylden"

Fragtmarkedet er fortsat fanget i en uhørt situation med skyhøje fragtrater, forsinkede containerskibe og store flaskehalse i havnene, hvor særligt købelysten fra amerikanske forbrugere har været drivkraften.

Netop det trængte marked blev diskuteret torsdag under Capital Link-konferencen i New York. Her citerede formanden for USA's myndighed FMC, Daniel B. Maffei, en af den maritime myndigheds øvrige kommissærer – Louis E. Sola – da han skulle sætte ord på de aktuelle udfordringer i forsyningskæderne.