Investorerne er begyndt at hente gevinsterne hjem på ekstremt containermarked

Både Maersk og Hapag-Lloyds aktiekurser er gået tilbage efter en uge med store fald blandt asiatiske konkurrenter. Analytikere vurderer over for ShippingWatch, at investorerne vil begynde at købe igen. Efter et år med rekordhøje fragtrater ser Jefferies "et vendepunkt."