Hapag-Lloyd opgiver flere ombygninger af skibe til LNG: Dyrere end ventet

Det var dyrere end ventet for Hapag-Lloyd at retrofitte et skib til at sejle på LNG. Efter en ombygning har rederiet foreløbig opgivet at lave flere. Udsigten for LNG i shipping har ændret sig ifølge CEO Rolf Habben Jansen.