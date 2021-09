CMA CGM har informeret kunder efter datalæk

Hackerangrebet på franske CMA CGM er gået udenom rederiets operation, mens rederiet har underrettet kunder om, hvad der betegnes som et "begrænset datalæk af kundeinformation."

Det oplyser CMA CGM, der mandag berettede om at være blevet udsat for et hackerangreb, hvor der i den forbindelse havde været et datalæk med kundeoplysninger.