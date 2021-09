Maersk har flertal af kunderne på lange kontrakter

Presset på fragtmarkedet, hvor der er mangel på udstyr og plads om bord på skibene, har fået spotraterne til at skyde i vejret.

Det betyder, at Maersk har flere kunder på lange kontrakter end tidligere, oplyser selskabet i en kommentar.

"Vi arbejder målrettet på at realisere vores transformation og blive en integrator, der servicerer alle led i forsyningskæden for containerlogistik, og derfor er vores fokus at skabe langsigtet værdi for vores kunder. I den forbindelse bevæger vi os i retning af en større andel af langvarige kontrakter, som nu er steget til omkring 60 pct. af vores samlede antal bookinger," skriver Maersk.

Tidligere har fordelingen været mere ligelig mellem kunder på de lange kontakter og kunder i spotmarkedet.

Meldingen fra Maersk falder, efter at den franske konkurrent CMA CGM har oplyst, at rederiet fastfryser alle ratestigningerne frem til 1. februar 2022.

"Selvom disse markedsdrevne ratestigninger forventes at fortsætte i de kommende måneder, har koncernen besluttet at sætte eventuelle yderligere stigninger i spotfragtrater i bero for alle tjenester, der drives under vores brands (CMA CGM, CNC, Containerships, Mercosul, ANL, APL)," skriver CMA CGM i en meddelelse.

Det sker for at prioritere langsigtede forhold til kunderne, lyder det videre.

Maersk har ikke kommenteret, hvorvidt rederiet overvejer at gå i samme retning.

