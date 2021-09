Ejere af containerskibe tjener store summer på ekstreme charterrater

Containerskibe fortsætter med at være en stor indtjeningskilde for skibsejerne, der lejer deres tonnage ud.

Efterspørgslen efter skibe er stadig langt større end udbuddet af skibe, skriver Alphaliner i sit seneste nyhedsbrev. Det har i nogle tilfælde betydet kortvarige kontrakter med rater på op mod 200.000 dollar ifølge analysehuset, der dog ikke præciserer hverken kontraktslængde eller skibsstørrelse nærmere.

"Markedet er stadig meget todelt med korttidsbeskæftigelse, der forhandles til stratosfæriske tal på op mod 200.000 dollar om dagen for nogle skibe, mens de mere konventionelle charters på 24 og 36 måneder kræver betydeligt lavere, omend historisk høje rater," skriver Alphaliner, der bl.a. nævner daglige charterrater på 135.000 dollar per 7. september for skibe på 8.000 teu.

Ifølge analysehuset skal rederne ikke vente at se noget fald i charter-niveauerne på den korte bane.

"(...) og står tilbage med valget om dyre og langvarige charterforpligtelser eller alternativt køb af tonnage."

Spillere som Unifeeder, der ikke selv ejer containerskibe, har netop mærket til de markant højere priser for at chartre tonnage.

"Vi betaler i dag tre til fire gange mere for et skib, end hvad vi gjorde i den sidste halvdel af 2020. Det er ikke bare blevet væsentligt dyrere, men væsentligt med streg under," forklarede topchef Jesper Kristensen i juli til ShippingWatch.

Omvendt har skibsejere som MPC Container Ships set et stort spring i indtægterne i år. Skibsejeren opjusterede senest sine forventninger ved regnskabet for andet kvartal.

