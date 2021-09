Ikea køber sine egne containere og lejer selv skibe

Den svenske møbelkoncern Ikea vil sikre varer på hylderne, og derfor har selskabet købt sine egne containere samt hyret egne skibe.

På nuværende tidspunkt mangler møbelkoncernen ifølge Svenska Dagbladet "alt for mange produkter." Og lige som andre afskibere verden over,ligger manglende plads på containerskibene bag beslutningen.

"Trængslen i havne i kombination med en historisk stor efterspørgsel har skabt en ubalance på hele verdensmarkedet for søtransport. Oven i det skal lægges en generel mangel på visse råvarer. Sammenlagt har dette desværre ført til, at der i dag er begrænsninger i vores sortiment," siger Mikael Redin, som er ansvarlig for produktleverancerne til Ikea Sverige, til avisen.

Ikea er langt fra den første virksomhed, der har taget sagen i egen hånd for at komme udfordringer med fragtkaos til livs. Også den amerikanske legetøjskoncern Mattel har taget andre værktøjer i brug og står nu selv for en større del af produktionen de mest populære varer som Barbie og Hot Wheels.

Allerede sidste år indgik DSV en aftale uden om rederiene og indchartrede et skib fra Asien for at få varer hjem til en kunde i Europa til tiden.

Udviklingen går igen i den såkaldte reliability for rederiene.

Samlet set blev den globale flåde af containerskibe endnu dårligere til at ankomme til tiden i juli, og industrien har dermed fortsat tendensen, hvor hver eneste måned indtil videre i 2021 har budt på den laveste rettidighed i mands minde, som ShippingWatch tidligere har beskrevet.

