Kan Maersk opnå en rettidighed på 90 pct inden årets udgang?

Da ShippingWatch i mandags skrev, at Maersk må droppe sin ambition om at have en rettidighed på mellem 85-90 pct., inden året er omme, var det ShippingWatch, der konkluderede, at målet, som Søren Skou har meldt ud to gange i foråret, ikke kommer til at holde stik.

Allerede i februar betragtede Søren Skou serviceniveauet fra Maersks skibe som alt for lavt. Dengang var det rundt regnet seks ud af ti skibe, der ikke kunne levere varerne til kunderne til tiden. Selvom Maersk sådan set altid har præsteret bedst blandt de store rederier, var topchefen ikke tilfreds.