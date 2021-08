Maersks otte metanol-skibe kræver mere grøn strøm end hele Danmark producerer

Det kommer til at kræve en stor landvinding fra flere sider at komme i nærheden af, hvad Maersk har stillet i udsigt med bestillingen af, hvad der flere steder omtales som otte klimaneutrale containerskibe.

Skibene, der får en størrelse på hver 16.000 teu og skal sejle på grøn metanol, kommer til at kræve hidtil usete mængder af grønt brændstof - helt konkret 360.000 ton grøn metanol - for at leve op til målet om at sejle klimaneutralt.