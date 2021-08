Maersk skal bruge 360.000 ton grøn metanol om året til sin nye containerflåde

Det kommer til at kræve 360.000 tons grøn metanol om året, hvis containerrederiet Maersk skal leve op til planen om at have otte nye containerskibe sejlende på det klimavenlige brændstof om tre år.

Tirsdag føjede Maersk otte nye skibe, som hver får plads til 16.000 teu, til sin ordrebog, og hvert enkelt skibe får ifølge Maersk brug for 35.000 til 45.000 tons metanol om året.