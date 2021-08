Flaskehalsene fra coronalukket storhavn spreder sig i Kina

Den coronalukkede containerterminal Meishan i havnen Ningbo skaber ravage i containertrafikken til og fra Kina på syvende døgn, hvor antallet af skibe, der ligger i kø er vokset markant siden terminalen lukkede ned for en uge siden.

I alt ligger 141 skibe nu i kø ved ankerpladsen ud for Ningbo og Shanghai, hvilket er 60 mere end normen for de to havne på det her tidspunkt, skriver Bloomberg.

Samtidig stiger antallet af skibe i kø ud for andre havne i Kina. For eksempel ligger der nu 24 skibe i kø ved Xiamen på Kinas sydøstkyst, en stigning fra seks skibe i starten af august.

Det skyldes især, at store rederier som Maersk og CMA CGM vælger at sejle uden om Ningbo, da de foretrækker at sende laster til andre havne frem for at vente udenfor Ningbo i ubestemt tid, mens coronaudbruddet er i gang, vurderer Simon Heaney, senior manager for container research hos Drewry, over for nyhedsbureauet.

"Der er allerede kø eller fonsinkelser i de fleste havne, så enhver form for ekstra eller uforudset volumen vil give endnu mere pres," siger Heaney.

Nedlukningen i Ningbo kommer i kølvandet på først blokeringen af Suez-kanalen i marts og senere den store nedlukning af havnen i Yantian, som også skyldes et udbrud af coronavirus.

"Vi hører, at ventetiden bliver længere og flaskehalsene værre. Forstyrrelsen på tværs af havnene er absolut relaterede. Hvis du køber gods, der kommer eller skal igennem Kina, er du nødt til at øge speditionstiderne eller finde et andet sted at hente varer," siger Dawn Tiura, CEO for brancheforeningen Sourcing Industry Group, til Bloomberg.

Analytiker Lars Jensen fra Vespucci Maritime vurderede over for ShippingWatch i sidste uge, at en reel og omfattende nedlukning af Meishan og Ningbo kan skabe panik blandt importører verden over, der i øjeblikket er i gang med at hente varer til julehandlen.

"Det kan snowballe langt mere end Yantian og kan i værste tilfælde lukke Kina helt ned for eksport. Det vil skabe en ketchup-effekt, når havnene engang åbner om nogle måneder, og alle varerne sendes afsted samtidig og fører til congestion i blandt andet europæiske havne," sagde Lars Jensen.

