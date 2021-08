Hapag-Lloyd ser tidligst en oplødning af højspændt marked i starten af 2022

Det bliver tidligst i første kvartal næste år, at presset på de globale forsyningskæder kommer til at fortage sig.

Sådan lyder vurderingen fra Hapag-Lloyds topchef Rolf Habben Jansen i forbindelse med containerrederiets regnskab for andet kvartal, som er blevet lagt på bordet torsdag.

Regnskabet kommer efter, at det gunstige marked i slutningen af juli fik Hapag-Lloyd til at hæve sine forventninger til 2021. Og ligesom konkurrenterne kan også det tyske containerrederi præsentere et stort spring i resultaterne.

"Når vi ser på markedsmiljøet i dag, tror vi imidlertid ikke på, at situationen vil vende tilbage til normal på noget snarligt tidspunkt – på trods af alle af de bestræbelser, der er gjort og den ekstra containerkapacitet, der bliver indsat," udtaler Rolf Habben Jansen i regnskabet.

"Vi forventer i øjeblikket, at markedssitiationen først vil lette i første kvartal af 2022."

(Opdateres)

Hapag-Lloyd opjusterer sine forventninger til hele året