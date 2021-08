FMC's formand venter først et mere normalt containermarked langt inde i 2022

Godt et år efter coronapandemien satte gang i en helt uhørt udvikling på containermarkedet, er efterspørgslen efter varer fra Asien sådan set kun vokset, og lagerhylderne i mange forretninger i USA og Europa er lige så tomme, som de har været i månedsvis.

De seneste data fra den amerikanske vestkyst bekræfter, at behovet for transport og bestillingerne på skibe, der skal anløbe Long Beach eller Los Angeles, slet ikke er taget af. Tværtimod stiger det lige nu til højderne fra starten af året, hvor 30-35 af de store containerskibe lå for anker og blot ventede på, at der var plads i havnene.