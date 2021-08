Maersk har fundet en ny chef, der får ansvaret for hele HR-området i den danske shippinggruppe.

Valget er faldet på Susana Elvira, som starter i sit nye job 1. september, meddeler Maersk mandag. Susana Elvira vil her tage over fra den hidtidige HR-chef, 57-årige Ulf Hahnemann, der ifølge Maersk "har besluttet at trække sig tilbage fra virksomhedslivet".