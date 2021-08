Søren Skou tror risikoen for indgreb på containermarkedet er lig nul

"Hvordan skulle man gennemføre et indgreb på containermarkedet?," lyder det retorisk fra Maersks CEO Søren Skou.

For som han fortsætter: Hvis myndighederne gennemtvinger prisnedsættelser på en service, fordi man mener, at priserne er blevet for høje, vil rederierne blot flytte skibene derhen, hvor priserne er bedre. Så længe efterspørgslen ikke kan mættes, er det sælgerne, der dikterer betingelserne.