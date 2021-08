Her vil Søren Skou investere Maersks milliarder de kommende år

Solen glimtede nærmest symbolsk i havneløbet, da en yderst tilfreds og optimistisk Søren Skou fredag skulle fremlægge detaljerne i Maersk seneste kvartalsregnskab i det ikoniske hovedkvarter på Esplananden i København.

Som topchef for verdens største containerrederi, der er gået målrettet ind i logistikforretningen, er det nu også svært ikke at nyde opturen i en branche, hvor priserne for transport på verdenshavene sætter nye rekorder, for hver uge der går.