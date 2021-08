Søren Skou vurderes at have en krigskasse på op imod 200 mia kr

Pengene skal ikke bruges på flere skibe, men hvad vil Maersk så anvende de snart 200 mia. kr. til, som selskabet vurderes at have i sin krigskasse efter udmeldingen om, at resultatet for hele 2021 bliver væsentligt højere, end man troede for bare et par måneder siden?