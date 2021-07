Hapag-Lloyd føjer yderlige 10 skibe til sin ordrebog fra græske ejere

Det tyske containterrederi Hapag-Lloyd har tilføjet yderligere bestillinger til sin pipeline af nye skibe.

Det skriver analysehuset Alphaliner, ligesom Hapag-Lloyd bekræfter bestillingerne over for ShippingWatch.

Helt konkret drejer det sig opkøb og charteraftaler for ti 13.000 teu containerskibe, der vil være klar til levering i 2022 og 2023.

Aftalerne inkluderer ifølge analysehuset Alphaliner skibe, der er blevet bestilt af græske tonnageejere Capital Ship Management og Chartworld.

For førstnævnte skulle Hapag-Lloyd angiveligt have købt forretningsmanden Evangelos Marinakis ud af tre af i alt seks ordrer på 13.200 teu-skibe. Samtidig forpligter den græske skibsejer til at chartre de tre resterende skibe.

Hapag-Lloyd skulle ligeledes have indgået aftale med Chartworld om at erhverve to 13.000 teu-skibe samt chartre yderligere to nybygninger.

Ifølge Alphaliner har de nye aftaler tilføjet omkring 130.000 teu til Hapag-Lloyds ordrebrog og dermed hævet selskabets pipeline til 22 skibe og samlet 414.000 teu.

Artiklen er opdateret torsdag kl. 8.25 med en bekræftelse fra Hapag-Lloyd.

Hapag-Lloyd gennemfører opkøb af containerrederi

Hapag-Lloyd bestiller seks nye megaskibe