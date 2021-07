FMC stifter ny enhed for at undersøge containermarkedet

Med en ny revisionsenhed skruer den amerikanske Federal Maritime Commission FMC nu yderligere op for sit fokus på konkurrencen i containermarkedet.

Landets søfartsmyndighed stifter enheden Vessel-Operating Common Carrier Audit Program med henblik på især at sikre, at selskaber, der står for søfragt til USA, overholder FMC's regler for tilbageholdelser eller opkrævninger af afgifter (detention or demurrage, red.) i forbindelse med håndtering af varer.