Antallet af containerskibe solgt som skrot er dykket markant i årets første seks måneder.

I alt er blot 15 containerskibe for en samlet kapacitet på 12.431 teu send til skrotværfterne i første halvår, skriver Alphaliner. Det skal sammenlignes med 26 skibe for 51.500 teu i anden halvdel af 2020 og hele 56 containerskibe for i alt 143.000 teu i samme periode sidste år.