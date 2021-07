Eimskip udpeger ny finansdirektør

Anders Onarheim har i halvandet år stået i spidsen for BW LPG, og i den tid har han kun haft mulighed for at besøge rederiets hovedkvarter i Singapore én gang. Pandemien har krævet tydelighed i kommunikation og fordeling af ansvar. ShippingWatch sætter spot på lederskab i kølvandet på corona ved at interviewe udvalgte topchefer.