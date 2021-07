Rederne til Biden: USA er selv skyld i høje priser og forsinkelser

De store udfordringer i containerbranchen med uhørt høje fragtrater, forsinkelser og flaskehalse skyldes især den ekstreme efterspørgsel på import fra USA og landets forbrugere.

Det er det kontante svar fra redernes lobbyorganisation World Shipping Council, WSC, efter den amerikanske præsident Joe Biden fredag underskrev et dekret, der bl.a. vil have landets søfartsmyndighed FMC til at kigge endnu skarpere på konkurrencesituationen og priserne i containerbranchen.