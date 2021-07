Cosco venter at lægge milliarder til bundlinjen i første halvår

Det højspændte containermarked kan mærkes hos kinesiske Cosco Shipping Holdings, som forventer at lande et markant højere overskud for første halvår end på samme tid sidste år.

I en meddelelse til sine aktionærer skriver Cosco, at man for årets første seks måneder regner med et nettooverskud på 37 mia. yuan, eller omkring 5,7 mia. dollar, mod blot 1,1 mia. yuan i samme periode 2020.