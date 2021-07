Containerredernes massive indkøbsbølge smitter af på værfter og mæglere

Det ekstraordinært stærke containermarked i første halvår fik rederierne til at lave stormløb på værfterne, hvor antallet er ordrer på nye skibe er mangedoblet til det højeste niveau i to årtier.

Høj efterspørgsel og mangel på skibe og containere har skubbet fragtraterne op på tårnhøje niveauer, mens forsyningskæderne kæmper med store forsinkelser og flaskehalse verden over. Det er således tydeligt, at der er plads til og behov for mange nye skibe, og det giver rederierne den sikkerhed, der skal til for at skrive under på de mange ordrer.