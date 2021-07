Analytikere ser Maersks driftsresultat lande over forventningerne

Skal man tro det store korps af analytikere, der følger A.P. Møller-Mærsk tæt, kommer rederiet ud af 2021 med et højere driftsresultat, end rederiet lige nu selv forventer.

Det viser konsensusestimater fra 18 analytikere, som Mærsk selv har indsamlet.

Her ligger medianestimatet for driftsresultatet (EBITDA) på 16,5 mia. dollar, hvilket er et pænt stykke over Mærsks forventning om et driftsresultat på 13-15 mia. dollar i 2021.

Det er samtidig værd at bemærke, at den mest optimistiske analytiker forudser et driftsresultat på 21,4 mia. dollar, mens den mest pessimistiske regner med 14,5 mia. dollar, hvilket altså stadig er i den høje ende af Mærsks egne forventninger.

Holder analytikernes forventninger stik, kan det betyde, at Mærsk igen må opjustere forventningerne til året.

"Det er den generelle forventning i markedet - og også min forventning. Det vil være en overraskelse, hvis der ikke kommer en ny opjustering her forud for regnskabet for andet kvartal," siger Mikkel Emil Jensen, der er aktieanalytiker hos Sydbank, til Ritzau Finans.

Den seneste opjustering kom 27. april, hvor forventningerne til driftsresultatet (EBITDA) blev løftet til 13-15 mia. dollar fra tidligere 8,5-10,5 mia. dollar.

"Fragtraterne fortsætter himmelflugten, og de ekstreme markedsvilkår er ikke blevet bedre, så der er stadig kapacitetsudfordringer derude, og det har holdt raterne oppe," siger Mikkel Emil Jensen.

Flere opjusteringer lurer

Senest har smitte i en stor kinesisk havn skabt forstyrrelser i forsyningskæden, og inden da har flaskehalse ved USA's vestkyst og en grundstødning i Suez-kanalen lagt pres på kapaciteten i fragtmarkedet.

Det har forlænget de ekstraordinære vilkår og levetiden for de høje fragtrater. Situationen betyder også, at den forventede opjustering måske ikke bliver årets sidste.

"Det bliver det ikke nødvendigvis, fordi markederne er ekstremt uforudsigelige, og tingene kan flytte sig meget hurtigt. Der kan komme ny smitte, nedlukninger og restriktioner, som kan give forstyrrelser på ny," siger Mikkel Emil Jensen.

"Jeg tror ikke på noget kollaps i fragtraterne i 2021, og fortsætter det som i de seneste måneder, så er det ikke den sidste," tilføjer han.

For omsætningen lyder medianestimatet på 51,7 mia. dollar i 2021, mens bundlinjen ifølge konsensus vil lande på 10,4 mia. dollar.

Ocean trækker for

Det er især aktiviteterne i Ocean, hvor der lige nu hentes tårnhøje rater, der trækker for i det samlede billede.

Mærsk offentliggør ikke selv forventninger til driften for de enkelte divisioner, men ifølge analytikernes konsensus vil Ocean hente et driftsresultat på 14,2 mia. dollar i 2021.

Det svarer til, at alene aktiviteterne i Ocean kan indfri de forventninger, som Mærsk på nuværende tidspunkt selv har meldt ud.

Også logistikdivisionen viser dog fremgang, og her tror analytikerne på en EBIT-margin på 6,9 pct. for divisionen i 2021.

I begyndelsen af maj lancerede Mærsk nye vækstmål, hvor forventningen for logistikdivisionen - Logistics & Services - lød på en årlig EBIT-margin på 6,5 pct. frem mod 2025.

