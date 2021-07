Det koster Unifeeder tre gange så meget at leje et skib i dag i forhold til sidste år

Selv om opturen på markedet smitter positivt af på resultaterne hos Unifeeder, er det blevet væsentligt sværere for rederiet at leje nok skibe til at kunne følge med efterspørgslen. "Det er ikke bare blevet væsentligt dyrere, men væsentligt med streg under," siger CEO Jesper Kristensen til ShippingWatch.