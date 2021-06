Da Maersk-chef delte sin glæde over BMW i Ishøj, røg amerikansk kunde til tasterne

Egentlig ville Maersks chef for Asien-Europa handlen bare dele sin begejstring over BMW's høje service fra et værksted i Ishøj på det sociale medie Linkedin. Reaktionen fra en af rederiets amerikanske kunder, Canon Group, var dog alt andet end positiv.