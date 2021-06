Evergreen forventer at det tager tid før Ever Given bliver frigivet

Det kommer til at tage noget tid, før containerskibet Ever Given, der i marts blokerede Suez-kanalen og siden har været holdt tilbage i området, vil blive frigivet.

Selv om et af skibets forsikringsselskaber samt myndighederne i området (SCA) for nyligt blev enige om en erstatningsaftale, mangler enkelte formaliteter stadig at falde på plads. Sådan lyder det fra skibets operatør Evergreen i en meddelelse.