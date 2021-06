ONE og Hapag-Lloyd forpligter sig endeligt til Tradelens

Maersk og IBM's digitale løsning Tradelens er langt om længe lykkes med at få de to containerrederier ONE og Hapag-Lloyd til at gå med på sin blockchain-platform.

Det oplyser Lars Kastrup, der har ansvaret for Tradelens i Maersk, til Berlingske. En melding, som Tradelens, Hapag-Lloyd og ONE gentager i en fælles pressemeddelelse senere torsdag, hvor det lyder, at integrationen på platformen nu er færdiggjort.