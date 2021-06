MPC Container Ships køber Arne Blystads Songa Container

Skibsejeren MPC Container Ships har gjort alvor af planerne om at lægge mere til sin forretning via et stort opkøb af Songa Container, som ejes af den norske investor Arne Blystad.

MPC Container Ships er blevet enige om at købe Songa Container til en pris på 210,25 mio. dollar, oplyser selskabet i en meddelelse.

Handlen ventes lukket i slutningen af juli, hvor MPC Container Ships til den tid vil overtage 11 containerskibe på i snit 2.250 teu og med en gennemsnitsalder på knap 12 år. Det vil øge MPC's flåde til i alt 75 containerskibe med en samlet kapacitet på omkring 158.000 teu.

"Denne transaktion er støttet af vores stærke tro på de bæredygtige forhold på containermarkedet og ønsket om at drage fordel af det betydelige efterslæb mellem aktivværdier og rater," udtaler topchef Constantin Baack i meddelelsen.

Købsprisen betales af en blanding af kontanter, omkring 115 mio. dollar, og en udstedelse af nye aktier i MPC Container Ships, fremgår det.

Songa Container har hidtil haft har flere store norske shippingprofiler som Arne Blystad og Klaveness-familien i ejerkredsen.

"Vi er glade for at byde velkendte aktionærer som Arne Blystad, Canomaro Shipping og Klaveness Marine velkommen til MPC Container Ships," siger Baack.

Ønske om at købe op

For nylig fortalte netop Constantin Baack til ShippingWatch, at MPC Container Ships kiggede på at udvide sin flåde af feederskibe.

"Vi er helt sikkert tilstede for at konsolidere markedet yderligere, men spørgsmålet er altid prisen. Men vi er ivrige efter at fortsætte væksten i vores virksomhed," sagde Baack i slutningen af april.

"Det kan være 10, 20 eller 30 skibe, men jeg vil ikke udelukke noget," tilføjede topchefen på det tidspunkt.

Arne Blystad, der har titel af formand for Songa Container, fremhæver blandt andet, at han får en større aktiepost i MPC Container Ships end hidtil via handlen.

"Vi er glade for at bidrage til konsolideringen af containermarkedet og bygge en leder i det regionale feedersegment. Før denne handel var vi allerede en aktionær i MPC Container Ships, og vi vil blive en endnu mere betydelig [aktionær] efter denne transaktion," siger han.

Ifølge E24 stod Arne Blystads ejerandel af Songa Container ved årsskiftet på 37,5 pct. Samme andel havde Canomaro Shipping, mens Klaveness Marine havde 19,4 pct.

Handlen skal godkendes af myndigheder og ventes lukket ved udgangen af juli.

