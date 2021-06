Trafikpresset omkring de store containerhavne går hårdt ud over rederierne, der har været nødt til at omdirigere skibe for at minimere ventetiden.

Men det rammer hårdt hos Unifeeder, hvor systemerne er afhængige af at kunne opretholde en høj hastighed, lyder det fra CEO Jesper Kristensen i en kommentar til ShippingWatch.