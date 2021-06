CMA CGM's ejerfamilie holder fast i målet om ekspansion

CMA CGM's nye profil Better Ways cementerer, hvad der har ligget i strategien de seneste par år, at det franske shippingselskab ikke kun er et containerrederi, men satser på to ben. Shipping samt logistik/luftfragt.

I et interview med ShippingWach forklarer Tanya Saadé Zeenny, Executive Officer i CMA CGM Group og søster til topchefen Rodolphe Saadé, at det i høj grad handler om at afspejle, hvor CMA CGM står i dag efter en transformation, der ikke mindst tog fart med opkøbet af logistikforretningen Ceva i 2019.