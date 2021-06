Containerindustrien gennemgår lige nu "sin værste operationelle krise i mange år", hvor faktorer som flaskehalse, delvis nedlukning af havne som følge af pandemien og blokaden af Suez-kanalen har sendt serviceniveauet helt i bund.

Sådan lyder det fra Hapag-Lloyd, som varsler at man sætter ind for at levere "fuld transparens" til kunderne om skibenes evne til at overholde sejlplanerne.