Sydbank: Flaskehalse i Kina kan løfte rater og give opjustering hos Mærsk

Containerraterne er i forvejen rekordhøje, og Sydbank ser mulighed for yderligere ratestigninger, efter at der er opstået flaskehalse i det sydlige Kina.

For Mærsk kan det på sigt give anledning til en opjustering, vurderer banken.

Flaskehalsene tog sit udspring i slutningen af maj, da de kinesiske myndigheder lukkede store dele af havnen i Yantian på grund af coronasmitte.

"Kampen om pladserne på skibene er kun blevet intensiveret, og vi forventer derfor, at udfordringer i Yantian vil booste fragtraterne yderligere, præcis som det var tilfældet med blokaden i Suez."

"Udfordringerne i Yantian udskyder samtidig en normalisering af containerindustrien, som næppe bliver aktuel før starten af 2022, hvilket betyder, at Mærsk kan nyde godt af de ekstraordinære markedsvilkår igennem hele 2021," konkluderer Sydbank.

Banken fastholder anbefalingen "hold" af A.P. Møller-Mærsk, men løfter sit estimat for årets driftsresultat før af- og nedskrivninger, EBITDA, med 6 pct. til 16,4 mia. dollar.

Det er et stykke over A.P. Møllers egen prognose på 13-15 mia. dollar, og derfor er der også overvejende sandsynlighed for en opjustering, vurderer banken.

Stort knudepunkt

Yantian håndterer årligt cirka 13 mio. tyvefodscontainere, TEU, og rederierne sammenligner ifølge Sydbank selv udfordringerne med tilstopningen af Suez, efter at skibet "Ever Given" gik på grund i slutningen af marts.

"Ifølge Mærsk kører terminalen kun på 30 pct. af den normale kapacitet. Det betyder, at terminalen har et dagligt kapacitetsunderskud på cirka 25.000 TEU. Til sammenligning transporteres cirka 55.000 TEU igennem Suez hver dag," lyder det i notatet.

Suez var dog kun blokeret i seks dage, mens problemerne i Yantian har varet cirka to uger og uden udsigt til en snarlig løsning. Flaskehalsene har desuden spredt sig til nærliggende havne i Shenzhen og Guangzhou.