Flere har vist interesse for at købe Maersks containerfabrik

Flere selskaber har indtil videre vist interesse for at købe Maersks containerforretning, Maersk Container Industry, som officielt blev bekræftet til salg i begyndelsen af maj.

Det skriver Bloomberg News, der henviser til anonyme kilder tæt på sagen.

Blandt budgiverne er China International Marine Containers Group og Midea Group, som ifølge mediet begge har vist interesse for containerforretningen og er en del af den næste budrunde på selskabet.

Også Carrier Global og Thermo King vil være en del af den næste runde, skriver Bloomberg News, mens japanske Daikin Industries og Triton også skulle være blevet inviteret til at afgive bud. Mærsk forventes at indsamle bindene bud indtil udgangen af juli.

Maersk Container Industry producerer kølecontainere, der primært bruges til at fragte fødevarer, medicin og andre letfordærvelige varer. Forretningsenheden har over de seneste år været i gang med en omstilling, hvor fabrikker er lukket og flere medarbejdere er blevet afskediget. Det har betydet, at selskabet nu er klar til et muligt salg.

Det var topchef i A.P. Møller-Maersk, Søren Skou, der i forbindelse med kapitalmarkedsdagen i sidste måned bekræftede, at selskabet overvejer det fremtidige ejerskab af containerforretningen.

"Vi har sat gang i en proces, hvor vi undersøger, hvilke muligheder vi har. Den proces forventer vi at være færdige med i år. Det vil sige, at enten beholder vi virksomheden, og ellers så sælger vi den. Det er det, vi mener med at undersøge strategiske muligheder," sagde Søren Skou til Ritzau Finans.

"Det er klart, at vi ikke vil sælge en glimrende virksomhed, hvis vi ikke kan få en ordentlig pris for den," tilføjede han, mens han afviste at kommentere på den mulige salgspris.

Ifølge Bloomberg News ventes containerforretningen at have en markedsværdi på omkring 1 mia. dollar.

