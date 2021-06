Verdensbanken hæver vækstprognose for verdensøkonomien

Verdensbanken hæver nu sin prognose for den globale vækst i år til 5,6 pct. fra tidligere 4,1 pct. forudset i januar.

Til sammenligning venter Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling, OECD, en vækst i den globale økonomi i 2021 på 5,8 pct.

Verdensbanken skriver i sin nye prognose, at det er det stærkeste opsving efter en krise i 80 år.

Det er især de større økonomier, der driver væksten, påpeges det, da mange udviklingslande fortsat kæmper med coronapandemien og dens følger.

"Mens der er gode tegn på den globale genopretning, så påvirker pandemien fortsat fattigdom og ulighed hos mennesker i udviklingslandene," siger Verdensbankens præsident, David Malpass, i en kommentar til prognosen.

"En globalt koordineret indsats er afgørende for at fremskynde blandt andet distributionen af vacciner og lempelser i gælden især for lavindkomstlande. Efterhånden som krisen letter, skal beslutningstagere tage fat på pandemiens varige virkninger og tage skridt til at anspore en grøn og modstandsdygtig vækst, samtidig med at den makroøkonomiske stabilitet beskyttes," siger han.

Væksten i USA ventes at lande på 6,8 pct. i år mod tidligere estimeret 3,5 pct. I euroområdet ses væksten lande på 4,2 pct. mod tidligere 3,7 pct. Og den kinesiske økonomi ses vokse med 8,5 pct. mod tidligere 7,9 pct.

I 2022 ventes den globale vækst at lande på 4,3 pct., hvilket er 0,5 procentpoint højere end i prognosen fra januar.

