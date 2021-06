Containerkaos risikerer at vare ind i 2022 efter kinesisk coronaudbrud

Det nye coronaudbrud i Sydkina og især omkring storhavnen Yantian skaber flere problemer og forsinkelser i et allerede højspændt containermarked. Situationen "øger væsentligt" risikoen for, at kapacitetsproblemerne fortsætter ind i 2022, mener analytiker Lars Jensen.