Søren Skous pris på CO2 mødes med forbehold af shippingindustrien

Det er kun få dage siden, at Maersk eller Danske Rederier for den sags skyld, ikke ønskede at sætte en pris på den globale CO2-skat, der skulle fordyre de fossile brændstoffer i shippingindustrien.

Så et eller andet har fået topchefen i verdens største containerrederi til at mene noget andet, og det kaos, der kendetegnede det forberedende møde til IMOs møde i miljøkomiteen MEPC i næste uge, er et godt bud ifølge en række kilder, ShippingWatch har talt med.