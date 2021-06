Høje containerrater rammer især billige møbler og vaskemaskiner

Selvom prisen på at sende en container fra Shanghai til Rotterdam er steget voldsomt over det seneste år, er det ikke sikkert, at forbrugerne i sidste ende kommer til at mærke det, fordi der trods alt kan være mange par sko eller T-shirts i en sending.

Men virksomheden, der betaler for fragten, kommer indiskutablet til at betale mere for at få sine varer hjem, med mindre den har været i stand til at indgå aftaler, der udjævner de spring, der er foregået.