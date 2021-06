Containerkunderne tror tidligst på et normalt marked i løbet af 2022

Logistikselskaberne tror efterhånden ikke på, at de selv og afskiberne kommer til at opleve et marked i år, der kan karakteriseres som "normalt," med rater, der ikke kun bliver ved med at stige.

Og som det ser ud nu, hvor første halvår snart er gået, må flere af dem da også blot konstatere, at udviklingen de første seks måneder af 2021 kun har forstærket den helt ekstraordinære tendens, hvor prisen for at få fragtet en container slår rekorder for hver uge, der går.