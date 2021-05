Maersk-skib sejler igen efter grundstødning i Suez-kanalen

Et Maersk-containerskib stødte fredag eftermiddag på grund i Suez-kanalen, efter der opstod problemer med motoren.

Der er tale om det 13.000 teu containerskib Maersk Emerald, oplyser skibsagenten Leth Agencies og myndighederne i området (SCA).

"Heldigvis blev skibet bragt flot igen efter få timer, og trafikken er genoptaget til normal. Kun mindre forsinkelser for nogle skibe opstod," skriver Leth Agencies.

Maersk Emerald blev kort tid efter sejlet til Great Bitter Lake, som er en del af Suez-kanalen, hvor flere undersøgelser af skibet skulle foregå.

Grundstødningen sker blot få måneder efter, at containerskibet Ever Given stødte på grund og blokerede trafikken gennem Suez-kanalen i flere dage.

